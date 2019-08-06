السعودية تستقبل 30 مليون معتمر و5 ملايين حاج سنويا مع حلول 2030 آخر تحديث: الثلاثاء 4 ذو الحجة 1440 هـ - 06 أغسطس 2019 KSA 07:54 - GMT 04:54 تارخ النشر: الثلاثاء 4 ذو الحجة 1440 هـ - 06 أغسطس 2019 KSA 23:14 - GMT 20:14 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السعودية تستقبل 30 مليون معتمر و5 ملايين حاج سنويا مع حلول 2030 PDF اطبع إقرأ أيضاً الإدارة العامة للخدمات الطبية تنظم ندوة حول استخدام التقنيات المتقدمة في الحج 21:15 GMT إقرأ أيضاً حاج إيراني خمسيني يستعيد بصره بعد جراحة في مكة 21:11 GMT