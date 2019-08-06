حاج إيراني خمسيني يستعيد بصره بعد جراحة في مكة آخر تحديث: الثلاثاء 4 ذو الحجة 1440 هـ - 06 أغسطس 2019 KSA 00:11 - GMT 21:11 تارخ النشر: الثلاثاء 4 ذو الحجة 1440 هـ - 06 أغسطس 2019 KSA 00:10 - GMT 21:10 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك حاج إيراني خمسيني يستعيد بصره بعد جراحة في مكة PDF اطبع إقرأ أيضاً السعودية تستقبل 30 مليون معتمر و5 ملايين حاج سنويا مع حلول 2030 04:54 GMT إقرأ أيضاً إطلاق مشروع منصة الحج الذكية في مراحله الأولى 19:04 GMT