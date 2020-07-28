الصحة السعودية تستكمل استعداداتها لاستقبال حجاج هذا العام آخر تحديث: الثلاثاء 7 ذو الحجة 1441 هـ - 28 يوليو 2020 KSA 00:00 - GMT 21:00 تارخ النشر: الثلاثاء 7 ذو الحجة 1441 هـ - 28 يوليو 2020 KSA 23:43 - GMT 20:43 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الصحة السعودية تستكمل استعداداتها لاستقبال حجاج هذا العام PDF اطبع إقرأ أيضاً أكثر من 30 ألف موظف لتقديم خدمات صحية للحجاج 09:39 GMT إقرأ أيضاً تعرف على بروتوكولات الحج في زمن كورونا 21:01 GMT