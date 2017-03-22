أول صور لمنفذ هجوم البرلمان البريطاني

نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أول صور يعتقد أنها لمنفذ هجوم البرلمان البريطاني حيث يظهر في الصورة مستلقيا على نقالة قبل نقله إلى المروحية إلى المستشفى لإسعافه وحوله عدد من رجال الشرطة كما تظهر الصورة وجه الشخص من بعيد كما تظهر لحيته في الصورة أيضا.

وكان شخصان قد قتلا، بينهما امرأة، وأصيب شرطي بحادثي دهس وطعن قرب #البرلمان_البريطاني، مساء الأربعاء.

ودهس المنفذ نحو 12 شخصاً، توفي منهم اثنان لاحقاً، قرب جسر ويستمنستر، وبعد ذلك ترجل من سيارته وطعن شرطياً.

وذكر #شهود_عيان وجود #مروحيات_إسعاف خارج مقر البرلمان. وتم إغلاق محطة ويستمنستر للأنفاق بطلب من #الشرطة.

وأعلن نائب رئيس البرلمان تعليق العمل في #مجلس_العموم بعد حادثي الدهس وإطلاق النار.

ونصحت #الشرطة_البريطانية بتجنب مناطق البرلمان وحتى شارع فيكتوريا، معتبرة أن "حادثة البرلمان عمل إرهابي" حتى يثبت العكس.

وأخلت قوات الأمن محيط البرلمان بسبب سيارة مشبوهة. إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، على تويتر إنه "تم إبلاغي بالموقف في لندن".