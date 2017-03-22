تعرف على المنطقة التي استهدفها هجوم البرلمان البريطاني

فوجئ البريطانيون بعد ظهر الأربعاء بالهجوم الذي استهدف مبنى #البرلمان_البريطاني ومحيطه في وسط لندن، وهو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، كما أنه يختلف تماماً من حيث الشكل والتفاصيل عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدن الأوروبية الرئيسية خلال الشهور الماضية.

ورغم أن #الشرطة_البريطانية لم تؤكد على الفور إن كان الهجوم حادثاً إرهابياً أم لا، إلا أنها قالت بأنها تتعامل معه على أساس كونه عملاً إرهابياً، فيما تبين سريعاً أن الهجوم كان مزدوجاً.

وبحسب المعلومات المتوافرة لدى "العربية.نت" فإن المنطقة التي استهدفها الهجوم هي قلب العاصمة البريطانية #لندن، حيث يقع فيها مبنى البرلمان التاريخي الذي أعيد بناؤه بشكله الحالي في العام 1835، إضافة إلى برج ساعة "بيغ بن" الشهيرة الملاصقة للمبنى، فضلاً عن المنطقة التي توجد فيها العديد من المواقع الحيوية، حيث تضم أيضاً وعلى بعد أمتار قليلة من مبنى البرلمان مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا #ماي في شارع "داوننغ ستريت".

وعلى بعد مئات الأمتار فقط من مبنى البرلمان البريطاني يوجد "قصر باكنغهام"، وهو قصر ملكة #بريطانيا التاريخي الذي يعود بناؤه إلى القرن الحادي عشر الميلادي، وهو مفتوح أمام السياح والزوار في أوقات محدودة من السنة، ورغم ذلك فإن ملايين الزوار يقصدونه سنوياً من كل أنحاء العالم.

كما يقع بالقرب من مبنى البرلمان كل من وزارة #الدفاع ووزارة الخارجية، وعلى مقربة منهما ساحة الطرف الأغر، وهي الميدان الأشهر في لندن والتي تشهد سنوياً احتفالات الجالية المسلمة بعيدي الفطر والأضحى.

وأكدت العديد من التقارير ووسائل الإعلام المحلية في بريطانيا أن الهجوم الذي استهدف مبنى #البرلمان والمارة على جسر #ويستمنستر الشهير وقع في الوقت الذي كان المكان فيه مكتظاً بالمارة وأغلبهم من السياح والزوار الذين يقصدون بريطانيا.

وبحسب المعلومات التي لدى "العربية.نت" فإن المناطق المحيطة بمبنى البرلمان التي تشكل وجهة سياحية تقليدية لكل من يزور بريطانيا، عادة ما تكتظ وبشكل يومي بالسياح العرب والخليجيين، كما أنها قريبة من بعض المطاعم والمقاهي التي يرتادها العرب والمسلمون.

يشار إلى أن الهجوم وقع عند الساعة الثانية و35 دقيقة ظهراً بتوقيت لندن، وأدى إلى إغلاق المنطقة بالكامل من قبل الشرطة البريطانية، وذلك بعد أن قام رجل مجهول بطعن شرطي بريطاني فرد رجال الشرطة بإطلاق النار عليه.