شاهد اللحظات الأولى لهجوم لندن.. سيدة محجبة تبكي وتهرب

أظهر مقطع #فيديو تداوله نشطاء #بريطانيون على شبكات #التواصل_الاجتماعي اللحظات الأولى للهجوم الذي استهدف مبنى #البرلمان_البريطاني، ولحظة إطلاق النار على المهاجم الذي كان مسلحاً بسكين استخدمها في طعن أحد رجال الشرطة، حالة من الهلع والرعب في المكان الذي سرعان ما أصبح فارغاً بعد هروب السياح والزوار والمارة.

ويظهر في المقطع الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، سيدة مسلمة محجبة تبكي وهي تركض هاربة من أمام مبنى البرلمان، في الوقت الذي كان فيه #المهاجم على ما يبدو يقوم بعملية الطعن.

وبعد لحظات من بدء التسجيل يُسمع صوت الرصاص الذي أطلقته #الشرطة_البريطانية باتجاه المهاجم فأردته قتيلاً، فيما تصل أول سيارة للشرطة إلى مبنى البرلمان بعد لحظات قليلة من الهجوم، لا تتجاوز دقيقة واحدة أو دقيقتين، فيترجل منها رجال الشرطة ومعهم أسلحتهم.

يشار إلى أن وسائل الإعلام المحلية في #بريطانيا تتحدث عن سقوط 5 قتلى وأكثر من 40 جريحاً في الهجوم الذي بدأت وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية التحقيق فيه على الفور.