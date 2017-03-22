مصر تدين حادث لندن: الإرهاب يستهدف الجميع دون تفرقة

أدانت #مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية الحادث الإرهابي الذي وقع بـ #العاصمة_البريطانية #لندن الأربعاء، والذي أسفر عن سقوط ضحايا وعدد من الإصابات.

وتقدم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بالعزاء لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد على أن هذه الأحداث تدل على خطورة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف الجميع دون تفريق بين دين أو عرق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن حادث #لندن الإرهابي يلفت الانتباه مرة أخرى إلى أن #التنظيمات_الإرهابية تستطيع النفاذ إلى المجتمعات والعبث بأمنها واستقرارها رغم التدابير الأمنية التي يجري اتخاذها، وهو ما يستوجب التعامل بمقاربة شاملة لمحاصرة التنظيمات الإرهابية من جميع الجوانب الفكرية والمالية والأمنية، والحيلولة دون انتشار الفكر الهدام الذي تتبناه هذه الجماعات الآثمة، بحسب قوله.

