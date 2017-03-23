فرنسا بعد هجوم بريطانيا: الخطر علينا لا يزال قائماً

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، بعد هجوم #البرلمان_البريطاني في كلمة ألقاها من العاصمة الأميركية واشنطن، إنه يجب مواجهة استراتيجية #تنظيم_داعش القائمة على تسميم عقول الشباب.

وأضاف إيرولت أن بلاده تدرس فكرة حظر نقل الأجهزة الإلكترونية عبر الرحلات المتوجهة إليها.

كما أكد الوزير الفرنسي أن داعش قد أسس دولة لم يستطع إثباتها والحفاظ عليها، وتابع إيرولت أن التهديد الإرهابي على #فرنسا لايزال قائما.

من جهة أخرى، أوضح إيرولت أن بلاده تتقاسم مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج أولوية قتال تنظيم داعش.

وبالنسبة لبناء سوريا الجديدة، أكد إيرولت أن ذلك ليس مرتبطاً فقط بالقضاء على داعش في الرقة، لكن معركة الرقة مرتبطة بمستقبل #سوريا.

وتابع إيرولت أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يملك خطة سرية لقتال داعش، لكنه قال: "نتمنى عدم إطالة الأميركيين في دراسة خطط قتال التنظيم الإرهابي المتطرف".

وختم حديثه قائلاً: "المتطرفون يُعدون لهجمات على عدة بلدان انطلاقاً من الرقة".

وجاء حديث إيرولت ضمن اجتماع ضم وزراء خارجية 68 دولة في #واشنطن، الأربعاء، للاتفاق على الخطوات المقبلة في سبيل هزيمة تنظيم داعش، وهو الأول من نوعه لـ #التحالف العسكري يعقد في #الولايات_المتحدة، منذ فوز دونالد #ترمب بالرئاسة العام الماضي.