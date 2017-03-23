ماذا قال الوزير الذي حاول إنقاذ شرطي البرلمان في لندن؟

صورة واحدة طبعت في ذهن كل من شاهد، الأربعاء، عمليات إسعاف المصابين الذين وقعوا ضحية الاعتداء الذي نفذه إرهابي في محيط #البرلمان_البريطاني. إنها صورة وزير الشؤون الخارجية وعضو مجلس العموم البريطاني #توبياس_إلوود بوجهه الملوث بالدماء وهو يحاول جاهداً إنعاش الشرطي البريطاني الذي قضى بطعنات سكين المهاجم أمام مقر البرلمان.

بعد الاعتداء المشؤوم، لم يجد الوزير سوى عبارة "يا له من عالم مجنون" ليعبر عن صدمته من هجوم #ويستمنستر الذي وقع الأربعاء مخلفاً 3 قتلى بالإضافة إلى المهاجم.

ففي حديث مع صحيفة "تايمز" البريطانية، قال إيلوود "يا له من عالم مجنون. حاولت إنقاذ شرطي لكنه كان قد تلقى طعنات كثيرة".





وأضاف قائلاً "كنت بالمكان، وبمجرد أن أدركت ما يحدث تحركت باتجاهه. حاولت وقف نزيف الدم، وحاولت إنعاشه عن طريق الفم إلى حين وصول الإسعاف، لكني أعتقد أنه فقد كمية كبيرة من الدم. أصيب بجروح متعددة تحت الذراع وفي الظهر".

وأشاد نواب البرلمان بإيلوود، الذي فقد شقيقه في تفجير منتجع بالي الإندونيسي في 2002، ووصفوه بأنه بطل. وحملت الكثير من الصحف البريطانية صوره وهو جاثم بجوار جثة الشرطي عند بوابات البرلمان، قبل أن يسير مبتعدا عن الجثة لمواساة آخرين في مكان الهجوم.