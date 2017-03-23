مشهد بطولي.. هكذا خاطر أطباء وممرضات بحياتهم بهجوم لندن

تبين أن عشرات #الأطباء والممرضين في #المستشفى القريب من مكان #الهجوم في #لندن تركوا مكاتبهم وغرف مرضاهم فوراً وهرعوا إلى الشارع استجابة لأصوات الاستغاثة، محاولين إنقاذ من يمكن إنقاذه من الضحايا، وهو ما قلل من حجم الخسائر البشرية الناتجة عن الهجوم، كما تؤكد أغلب التقارير ووسائل الإعلام.

ويقع على مدخل جسر "ويستمنستر" مستشفى سانت توماس، حيث كان بمقدور الأطباء و #الممرضين مشاهدة الهجوم المرعب من النوافذ، كما سمعوا داخل المستشفى أصوات الصراخ و #الاستغاثة من آلاف المارة و #السياح الذين تراكضوا هرباً من #السيارة التي تحاول دهسهم، ثم تراكضوا هاربين من الرجل المسلح بسكين.

ويقول تقرير لجريدة "إيفننغ ستاندرد" المحلية التي تصدر وتوزع في لندن إن العشرات من الأطباء والممرضين قاموا بعمل بطولي عندما هرعوا الى الشارع فوراً وتولى كل منهم واحداً من المصابين لإسعافه وإنقاذه، في الوقت الذي كان الرعب يهيمن على المكان، ولم يكن أحد يضمن إن كان الهجوم قد انتهى بقتل #المهاجم، أم أن هناك مهاجمين آخرين قد يباغتونهم، ومع ذلك فإن الأطباء والممرضين وحدهم أقبلوا على المكان ولم يفروا وبدؤوا بتقديم المساعدة للمصابين.

ويقول التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت" إن الأطباء والممرضين العاملين في مستشفى سانت توماس كانوا أول من وصلوا الى #مكان #الهجوم، وقبل أن تصل سيارات #الإسعاف أو الشرطة الى المكان، وخاطروا بحياتهم قبل أن يتضح إن كان الخطر قد زال أم لا، وقبل أن يصل رجال الشرطة المسلحون لحمايتهم.

ووصف العشرات من النشطاء على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي هؤلاء الأطباء والممرضون بأنهم "الأبطال الحقيقيون"، مشيرين الى أنهم خاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ الآخرين، ولم يكن الخطر قد زال، كما لم يكونوا قد فهموا أصلاً ما الذي يجري وما سبب وقوع هذا العدد الكبير من الإصابات.

وكان خمسة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين بجراح في عملية دهس بسيارة استهدفت المارة على جسر "ويستمنستر" وسط لندن، وذلك قبل أن يترجل السائق من سيارته حاملاً معه سكينا ويتوجه بها الى مبنى البرلمان محاولاً اقتحامه، حيث انقض على أحد رجال الشرطة الذين يحرسون المبنى بالطعن قبل أن تفتح الشرطة النار عليه فترديه قتيلاً، وبعد وقت قصير فارق رجل الشرطة الحياة.