مُعلمة مسلمة وأم لطفلين بين ضحايا هجوم لندن

تتوالى المفاجآت بشأن #الهجوم #الإرهابي الذي ضرب وسط مدينة #لندن الأربعاء، حيث أظهرت المعلومات صباح الخميس أن من بين الضحايا الخمسة #معلمة #إسبانية مسلمة تُدعى #عائشة ، وكانت في طريقها من أو إلى الكلية التي تعمل فيها بالقرب من المنطقة التي تعرضت للهجوم في وسط لندن.

وارتفعت الحصيلة النهائية لضحايا العملية الارهابية التي ضربت وسط لندن إلى خمسة قتلى و20 جريحاً، وذلك بعد أن قام رجل يستقل سيارة دفع رباعي بدهس #المارة على #جسر " #ويستمنستر " الشهير وسط لندن، قبل أن يترجل من سيارته ويحمل #سكيناً فيهاجم بها #شرطياً بعدة طعنات، وهو #الشرطي الذي فارق الحياة لاحقاً، فيما أطلقت الشرطة النار على #المهاجم فأردته قتيلاً على الفور.

واستيقظ البريطانيون صباح الخميس على مزيد من التفاصيل بشأن العملية التي ضربت عاصمتهم، ليتبين أن السيدة التي لقت حتفها في العملية، وهي واحدة من الضحايا الخمسة ليست سوى معلمة اسمها #عائشة_فريد ، وتحمل #الجنسية الإسبانية، وتبلغ من العمر 43 عاماً، وهي أم لطفلين أحدهما يبلغ من العمر 11 عاماً، بينما يبلغ الآخر ثمانية أعوام فقط.

وحسب المعلومات التي جمعتها "العربية.نت" فإن عائشة كانت تعمل مدرسة في إحدى الكليات الموجودة في وسط لندن، وكانت في طريقها إلى مدرسة أطفالها لتأخذهم إلى المنزل، حيث وقع الهجوم عند الساعة الثانية و35 دقيقة ظهراً بتوقيت لندن، فيما ينتهي دوام #مدارس #الأطفال عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

وعائشة مولودة في لندن وتعيش في بريطانيا مع زوجها وأطفالها، فيما لم تتمكن "العربية نت" من تحديد أصولها أو البلد الذي هاجرت منه، لكنها على الأرجح ابنة لعائلة هاجرت قبل عشرات السنين إلى أوروبا.

وعائشة فريد هي الضحية الثانية التي يتم الكشف عن هويتها من قبل الشرطة البريطانية، وذلك بعد ساعات من إعلان اسم الشرطي الذي قضى في الحادث، وهو #كيث #بالمر البالغ من العمر 48 عاماً، وهو الشرطي الذي تعرض لعدة طعنات من المهاجم بسكين قبل أن تتصدى له الشرطة.

وأطلقت وسائل الإعلام وآلاف النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي اسم " #بطل_ويستمنستر " على الشرطي بالمر الذي تبين بأنه أمضى 15 عاماً في العمل بجهاز الشرطة البريطانية. ونعاه عمدة لندن المسلم #صادق #خان في تغريدة على "تويتر" معتبراً أنه بطل كان يحاول الدفاع عن الديمقراطية والحرية ضد من يحاولون الاعتداء على الحياة.