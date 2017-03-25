صور جديدة تظهر لحظة إطلاق النار على مروّع لندن

أظهرت صور جوية جديدة، اللحظة التي أطلقت فيها #النار على منفذ اعتداء #لندن #بريطاني الجنسية، خالد مسعود، واسمه الأصلي #أدريان_راسل من قبل حرس #البرلمان_البريطاني.

وتظهر الصور الدرامية التي نشرتها صحيفة "مترو" البريطانية، الرجل ممدداً على الأرض بعد أن سقط إثر تلقيه رصاصة في صدره.

وهي اللحظات نفسها التي كان فيها الضابط الإنجليزي كيث بالمر قد تعرض لإصابات قاتلة بعد طعنه من قبل #المسلح.

ومسعود البالغ من العمر 52 والذي كان يعمل في السابق معلما للغة الإنجليزية، لديه سجل من الإدانات في قضايا تتعلق بحيازة #الأسلحة وخرق النظام العام، لكن لم يسبق إدانته في جرائم إرهابية.

وإلى الآن تم اعتقال تسعة أشخاص على صلة بالهجوم الإرهابي، في حين تتواصل عملية التحقيق.

وقالت #الشرطة إنها قامت باعتقالات على أهمية كبيرة بين ليلة وضحاها منذ وقوع #الحادث.