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والدة مروع لندن تتحدث لأول مرة: لن أسامحه

المصدر: العربية. نت – عماد البليك
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أخيراً تكلمت #والدة #خالد_مسعود المسؤول عن #أحداث #لندن الأخيرة، التي راح ضحيتها أربعة أشخاص وعشرات الجرحى. وقالت بحسب صحيفة " #مترو " البريطانية، إنها شعرت بالصدمة والحزن، وأصابتها حالة من# الذهول " جراء ما قام به ابنها.

وذكرت #جانيت_اجاو في بيان بعد ظهر يوم الاثنين 27 مارس: "أود أن أوضح تماما وبما لا يدع مجالا للشك، أنني لا أغفر له فعلته أو أدعم المعتقدات التي أعتبرها سببا في ارتكابه هذه الفظائع".

وتقول السلطات البريطانية إن #مسعود معجب بأفكار #داعش لكن لا توجد أدلة واضحة حتى الآن على أن له صلة مباشرة بالتنظيم.

وقالت الأم المقيمة في منطقة #كارمرذنشير ، إنها ذرفت الكثير من الدموع على الضحايا الذين لقوا مصرعهم بلا سبب في الحادثة بسبب ولدها.

يذكر أن مسعود اسمه الحقيقي أدريان أجاو قبل الإسلام، لكنه غيره لاحقاً، ويرجع سجله لدى السلطات البريطانية إلى عام 1983 في قضية أضرار إجرامية، أما آخر قضاياه فهي حيازة السكين في ديسمبر 2003 لكنه لم يحاكم في السابق في أي قضية تتعلق بالإرهاب.

كلمات دالّة

#والدة, #خالد مسعود, #أحداث, #لندن, #مترو, #جانيت اجاو, #مسعود, #داعش, #كارمرذنشير
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