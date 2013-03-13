الأوروبي يضيف أسماء 9 مسؤولين إيرانيين إلى قائمة الحظر

أدرج الإتحاد الاوروبي يوم الإثنين أسماء 9 من المسؤولين الايرانيين في لائحة المتورطين في " إنتهاك حقوق الانسان " و قرر تجميد أرصدتهم في اوروبا ومنعهم من الدخول إليها.

وبين المسؤولين الايرانيين خمسة من مسؤولي جهاز القضاء و مدعي عام محكمة الثورة و رئيس تلفزيزون "بيرس تي في" الناطق بالانجليزية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل حيث أكدت البلدان الاوروبية على استمرار عمليات القمع وانتهاك الحريات في البلد.

وفي لائحة الاتحاد الاوروبي ورد إسم مديرالاعلام الخارجي للتلفزيون الحكومي و مسؤول قناة " بيرس تي وي " محمد سرافراز بتهمة التعاون مع الأمن في بث سلسلة وثائقيات بعنوان " إعترافات " و شملت إعترافات السجناء السياسيين والمعارضين.

وشمل القرار ايضا مسؤول الاخبار في القناة المذكورة حميدرضا عمادي بتهمة إعداد إعترافات السجناء السياسيين والصحفيين والنشطاء العرب والكورد.

كما شمل رئيس سجن ايفين سيء الصيت علي اشرف رشيدي و كذلك محمد باقر موسوي و مرتضى كياستي و هما قاضيان في محكمة الثورة في الاهواز جنوبي إيران و قد أصدرا حكم الاعدام بحق الكثير من النشطاء السياسيين العرب منهم خمسة من أعضاء مؤسسة " الحوار" الثقافية.

وورد في اللائحة الاوروبية ايضا إسم اسد الله جعفري مدعي عام محافظة مازندران و رحيم حمل بر من قضاة تبريز و محمد رضا موسوي تبار رئيس الادعاء العام في شيراز و رئيس لجنة الرقابة على الانترنت المتورطة بحجب الكثير من المواقع على شبكة الانترنت و رئيس شرطة الانترنت.

وبذلك وصل عدد المسؤولين الايرانيين الذين وردت اسماءهم ضمن لائحة المقاطعة الاوروبية 87 شخصا وشمل الحظر منعهم من الدخول في الاراضي الاوروبية ومصادرة اموالهم.