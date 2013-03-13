أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن فصل محطة بوشهر النووية من شبكة الكهرباء بسبب عطل فني في مولد كهربائي في المحطة الواقعة في جنوب البلد.

وقال فريدون عباسي يوم الأربعاء في تصريح للموقع الإخباري للحكومة الإيرانية " حدث عطل فني في مولد كهربائي في المحطة و ان الخبراء الروس جلبوا التجهيزات الضرورية لتصليح العطل."

وأردف يقول" بعد اجتياز العطل الفني سنعيد ربط المحطة في شبكه الكهرباء معتبرا أن مثل هذه الامور طبيعية و أن المحطة لازالت قيد الاختبار."

وأكد المسؤول الايراني أن القائمين على المشروع يعملون لإختبار المحطة و أن الجانب الإيراني لن يستلم المشروع من روسيا الا بعد انهاء جميع الاجراءات التي تضمن انتاج الكهرباء."

ومحطة بوشهر تقع على الضفة الشمالية للخليج وقد دعا مجلس التعاون الخليجي مرارا الى ضرورة الإهتمام بمعايير الضمان لتفادي وقوع حادث نووي يؤثر على المنطقة.