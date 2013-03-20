احتجاج إيران على انتخاب هيتو رئيساً للحكومة الانتقالية في سوريا

احتجت إيران على انتخاب غسان هيتو رئيساً للحكومة الانتقالية في سوريا، واعتبرته تدخلاً خارجياً في شؤون حليفتها.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية، حسين أمير عبد اللهيان في تصريح صحافي "إن الشعب السوري لن يسمح للآخرين أن يقرر له من الخارج".

ووصف المسؤول الإيراني الانتخابات التي جرت في اسطنبول بين أعضاء الائتلاف الوطني بأنها "تدخل خارجي مفضوح".

وبينما تعترف الدول العربية والغربية بالائتلاف الوطني وتعتبره "الممثل الشرعي الوحيد" للشعب السوري، فإن إيران تتخذ موقفاً متطابقاً مع نظام الأسد.

وتعد إيران حليفاً رئيسياً للنظام السوري، ويتخذ قادة البلد مواقف معارضة للثورة القائمة ضد بشار الأسد، بينما دعموا الثورات الأخرى في العالم العربي.

وتتهم المعارضة السورية إيران بالمشاركة في قمع الاحتجاجات، وقد اختطف الجيش السوري الحر في أغسطس/آب الماضي، 48 عنصراً من الحرس الثوري، واستبدلهم فيما بعد بأكثر من ألفي معتقل سوري بوساطة تركية وقطرية.