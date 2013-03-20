إطلاق سراح ابنة رفسنجاني مع بدء عيد رأس السنة الإيرانية

أطلق القضاء يوم الثلاثاء سراح ابنة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني فائزة رفسنجاني بعد انتهاء فترة عقوبتها بالسجن 6 أشهر في معتقل "إيفين" شمالي طهران.

وقال سهراب سليماني مدير سجون طهران في تصريح لوكالة الطلبة الإيرانيين "إيسنا" إنها أنهت فترة العقوبة بتهمة الدعاية ضد النظام، وغادرت السجن بالتزامن مع عطلة رأس السنة الإيرانية.

وحكمت محكمة الثورة الإيرانية عليها بالسجن 6 أشهر، ومنعها من أي نشاط سياسي وثقافي وإعلامي لخمس سنوات بعد تصريحات قالت فيها إن البلاد يديرها "أشباه الرجال والأراذل" على خلفية تعرضها لإساءة من قبل أحد عناصر الباسيج جنوبي طهران.

وقال محامي ابنة أكبر رفسنجاني إن القائمين على سجن إيفين رفعوا شكوى ضدها إلى القضاء بتهمة "الاخلال في نظام السجن" على خلفية نشرها عدة رسائل مفتوحة تطرقت فيها إلى الانتهاكات في المعتقل سيئ الصيت.

ويبت القضاء أيضا باتهامات ضد مهدي هاشمي نجل رفسنجاني أيضا باتهامات "مالية وأمنية".

واعتقل الأمن الإيراني مهدي هاشمي بعد عودته من لندن وأطلق سراحه فيما بعد مقابل كفالة مالية.

ودعم نجلا رفسنجاني الحركة الاحتجاجية التي تلت الانتخابات الرئاسية في عام 2009 وظهرت فائزة رفسنجاني عدة مرات في المظاهرات التي نظمتها الحركة الخضراء، وغادر مهدي هاشمي إيران إلى لندن مع تفاقم الأزمة، لكنه عاد العام الماضي بعد اعتقال شقيقته.