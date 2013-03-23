تمديد مهمة أحمد شهيد مقرراً لملف حقوق الإنسان في إيران

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن تمديد مهمة أحمد شهيد مقرراً خاصاً لشؤون حقوق الإنسان في إيران لعام آخر بعد تقييم أعضاء المنظمة في جنيف لأدائه في الإشراف على ملف هذا البلد.

وعبر أحمد شهيد في تقريره السنوي الأخير عن ترديده بشأن إقامة انتخابات رئاسية نزيهة في إيران في ظل موجة الاعتقالات في هذا البلد.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أنه "رغم أن مجلس حقوق الإنسان يتمتع بسلطة معنوية فقط، لكن تمديد مهمة أحمدي شهيد قد تزيد من الضغوط على طهران التي تخوض مفاوضات مع القوى العالمية".

واحتج ممثل إيران في مجلس حقوق الإنسان، محمد رضا سجادي، على القرار، مضيفاً أنه يهدف إلى تلبية المصالح السياسية لعدد من البلدان ضيقة النظر.

ويضم مجلس حقوق الإنسان 47 عضواً، وصوت 26 منهم لتمديد مهمة أحمد شهيد، وعارض 17 منهم القرار، وامتنع عضوان من التصويت.

واختارت الأمم المتحدة أحمد شهيد مقرراً خاصاً لشؤون حقوق الإنسان في عام 2011، وقد طالب المسؤول الأممي إيران مراراً بالموافقة على سفره إلى البلد لإعداد تقارير ميدانية حول حقوق الإنسان هناك، لكنها لم تسمح له بذلك.

وذكر أحمد شهيد في تقريره لعام 2012 أن إيران تستمر بانتهاك حقوق الإنسان وحرية التعبير، وتمارس التعذيب والإعدامات السرية بشكل واسع.

وأشار أيضاً إلى الانتهاكات التي تطال الصحافيين والناشطين السياسيين والقوميات والأقليات الدينية.