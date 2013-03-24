كيري: إيران تساعد الأسد على الصمود من خلال أجواء العراق

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، للصحافيين إنه أبلغ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال لقائهما الأحد في بغداد بأن الرحلات الجوية من إيران إلى سوريا عبر العراق، والتي تحمل على ما يبدو معدات عسكرية تساعد نظام الرئيس السوري بشار الأسد "على الصمود".

وأضاف كيري "لقد أوضحت بصورة جيدة لرئيس الوزراء أن الرحلات التي تمر عبر العراق من إيران، هي في الحقيقة تساعد الرئيس بشار ونظامه على الصمود"، مشددا على أنه أبلغ المالكي "بأن أي شيء يدعم الرئيس الأسد يسبب المشاكل".

وتدعم إيران بشكل مكشوف نظام الرئيس السوري وقد اختطف الجيش الحر 46 عنصرا من الحرس الثوري العام الماضي، وتم استبدالهم فيما بعد بأكثر من ألفي معتقل في السجون السورية.

ويصف المسؤولون في إيران النظام السوري بأنه في مقدمة "محور المقاومة" أمام إسرائيل ويشكل البلد ممراً رئيسيا لإيصال السلاح الإيراني إلى حزب الله اللبناني.

وبينما عبرت إيران عن دعمها لثورات الربيع العربي فإنها اتخذت موقفا معارضا من الثورة السورية منذ اندلاعها بشكل سلمي حتى تطورها إلى المواجهة العسكرية.

ويدعم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أيضا نظام بشار الأسد ويعتبر أن انتصار المعارضة يؤدي إلى التمهيد لتنمية نشاط القاعدة في سوريا والعراق ولبنان.

وقال نوري المالكي في تصريحات نقلتها شبكه "أي بي سي نيوز" الأمريكية إنه "يتسبب تحقيق المعارضة السورية انتصارا في حربها ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد؛ في زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

وأضاف إن ذلك من شأنه أن يخلق ملاذا جديدا داخل الشرق الأوسط لتنظيم القاعدة، الأمر الذي قد يتسبب في زعزعة استقرار المنطقة قاطبة".

وتتهم المعارضة العراقية المالكي بتبني مواقف طائفية من الأزمة السورية وكذلك في شؤون إدارة البلاد.

