مجلس الشيوخ يُصادق على قرار لمنع التجارة مع إيران باليورو

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قرار لمنع إيران من التجارة باليورو في جميع أنحاء العالم، في خطة لتوسيع نطاق العقوبات الدولية ضد هذا البلد بسبب البرنامج النووي.

ونشر السيناتور الجمهوري مارك كريك بياناً قال فيه إن منع إيران من التعامل باليورو خطوة أساسية لمنع إيران من مشروعها الرامي الى إنتاج القنبلة النووية.

وكان كريك والسيناتور الديمقراطي جو مانتشن قد قدّما مشروع القرار الى مجلس الشيوخ مؤخراً، ويركز على منع إيران من الوصول الى أصولها المودعة باليورو في جميع أنحاء العالم.

وذكر بيان السيناتور الجمهوري أن غالبية ذخائر إيران المالية تم تحويلها الى اليورو بعد منع تعامل هذا البلد بالدولار.

وأضاف كريك: "مجلس الشيوخ قال كلمته وحان الآن دور الاتحاد الأوروبي".

وبناءً على قرار المجلس ستواجه إيران حظراً في التعامل مع البنك المركزي للاتحاد الأوروبي.

ونشرت بعض وسائل الإعلام مؤخراً، منها "فايننشال تايمز" و"رويترز"، تقارير حول الضغوط التي يمارسها البنك المركزي الأمريكي على نظيره الأوروبي لتحديد نشاط الأنظمة الاقتصادية الإيرانية.

وذكر النائبان الأمريكيان أن إيران بإمكانها التعامل باليورو وتبديل أصولها إلى هذه العملة بعد حظرها بالتعامل بالدولار.

والعقوبات الدولية التي تواجهها إيران تهدف إلى وقف البرنامج النووي المثير للجدل، لكن إيران تؤكد عدم تخليها عن مشروعها مهما بلغ الثمن.

ويتهم الغرب إيران بمحاولة إنتاج أسلحة نووية، لكن طهران تقول إن نشاطها سلمي ويقتصر على إنتاج الطاقة الكهربائية والشؤون العلمية.