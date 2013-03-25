3300 من رعايا إيران يقبعون في السجون بالخارج

قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي يوم الإثنين 25- 3 – 2013 أن حوالي 3300 إيرانيا يقبعون في السجون خارج البلاد.

وأوضح صالحي في تصريح لموقع "الحكومة الإيرانية" الإخباري أنه مع إطلاق سراح بعض هؤلاء السجناء يعوضون بآخرين من الرعايا الإيرانيين ما يترك تأثيرا على عملية إطلاق سراحهم.

وقال صالحي أن :" مساعي وزارة الخارجية تؤدي الى اطلاق سراح 700 سجينا إيرانيا سنويا."

وكان النائب في البرلمان الإيراني محمد حسن أصفري قد أكد في وقت سابق أن 5 آلاف إيرانيا يقبعون في السجون خارج البلاد مضيفا أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان تتابع موضوع إطلاق سراحهم ولاتهتم بمحاولات وزارة الخارجية."

واكد ان غالبية المتهمين يقبعون في السجون بتهمة "الإتجار بالمخدرات" خاصة في أسيا وافريقيا.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية حسن قشقاوي قد أكد في وقت سابق أنه ليس بحوزته إحصاءيات دقيقة حول عدد المعتقلين في الخارج معللا ذلك إلى "عدم رغبة بعض السجناء بالمراجعة إلى ممثليات إيران في الخارج."



