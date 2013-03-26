دبي تؤكد انخفاض التبادل التجاري مع إيران بنسبة 31%

أعلن أحمد بطي أحمد، مدير عام جمارك دبي، أن حجم التبادل التجاري مع إيران شهد انخفاضاً بنسبة 31% خلال عام 2012 مقارنة بالعام الذي سبقه.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن نسبة التبادل التجاري بين دبي وإيران بلغت 36 مليار درهم في عام 2011، وانخفضت هذه النسبة إلى 25 مليار درهم العام الماضي.

وأكد أحمد بطي أحمد أن حجم التبادل التجاري مع إيران يشكل 2% فقط من مجموع نسبة التبادل التجاري لدبي مع دول العالم".

وذكر أن "غالبية التبادل التجاري الإماراتي مع إيران يتم عبر دبي"، مضيفاً أن "التبادل التقليدي بين الجانبين يشمل عادة تصدير المواد الغذائية إلى إيران لم يتأثر بالعقوبات الدولية."

وعزا أسباب انخفاض النشاط التجاري مع إيران إلى هبوط قيمة العملة الإيرانية إلى أكثر من 50% خلال الأشهر الماضية.

وتترك العقوبات الدولية تأثيراً كبيراً على النشاط التجاري في إيران خاصة أنها استهدفت النظام البنكي في البلد، ويواجه التجار صعوبة في تحويل الأموال من وإلى إيران.

ويؤكد القائمون على قطاع التجارة في دبي أن الحظر الدولي لم يترك تأثيراً على النشاط التجاري لهذه الإمارة التي تستورد إيران منها غالبية احتياجاتها.