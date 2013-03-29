علامات موت الديكتاتور في إيران

دعا مرشد الجمهورية الإيرانية مؤخراً إلى محاسبة الحكومة "لتعرف ضعفها وتجتاز المشاكل مستقبلا"، ومثله أحمدي نجاد أيضا يعمل هذه الأيام لتبرئة نفسه من أدائه الذي جلب الويلات على البلاد مع قرب انتهاء فترة ولايته ويركز هذه الأيام على الحريات السياسة والاجتماعية.

لكن خامنئي الذي يدعو إلى محاسبة الحكومة لماذا لم يسمح بمحاسبته ويودع كل من ينتقده في السجون؟

ظل مرشد الجمهورية الإيرانية والأجهزة الخاضعة لحكمه يرفضان الخضوع للمساءلة وسط محاولات لإضفاء القدسية على مكانة خامنئي وأصبح التملق ظاهرة مؤلمة ما أدى إلى وصول مسؤولين غير مؤهلين إلى مراكز صنع القرار.

وفي خطابه الأخير تحدث خامنئي عن تطور البلاد خلال العام الماضي في حين يعرف الجميع الوضع المأساوي الذي حل بالبلد، وكأنه لم ير الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان وإغلاق الصحف وخلق الأجواء الأمنية وإطلاق يد الحرس الثوري لينهب الثروات الوطنية وأموال الشعب، وكذلك توسيع نطاق المقاطعات.

في الحقيقة ما ورد على لسان خامنئي لم يكن إلا حديث المتملقين من حوله حيث يصورون له الوضع بهذا الشكل ويصفونه بولي أمر المسلمين وخليفة الله والرسول في الأرض.

أما خامنئي فمسرور بهذه الألقاب والإشادات التي يتلقاها من المحيطين به وهذا هو سر "موت الديكتاتور"، فهو لا يعتبر بماضي المستبدين الذين لم يسمعوا إلا من المحيطين بهم وفي نهاية المطاف وجدوا أنفسهم في مزبلة التاريخ!

المحيطون بخامنئي يضعونه دائما أمام عدو وهمي يريد مهاجمة البلاد، وفي الوضع الذي يعاني فيه الشعب من حدة المقاطعات الدولية يخرج مرشد الجمهورية الإيرانية ويهدد بمهاجمة إسرائيل ليقوم بخطوات تصعيدية تزيد من الضغوطات ضد الشعب.

وفي موضوع العلاقة مع أمريكا قال خامنئي إنه لا يعارض المفاوضات وتشكل هذه خطوة إيجابية، حيث كان يرفض مثل هذه المفاوضات من الأساس، ويعود هذا الموقف إلى المقاطعات الدولية التي وضعت نظام حكمه في وضع صعب من شأنه مواجهة حركة احتجاج عارمة مع قرب الانتخابات.

لكن الشعب الإيراني الذي يناضل من أجل الوصول إلى الحرية لديه تصور شامل عن ما يدور في البلد ويعرف كل ما يحاول النظام إخفاءه من فساد وتطاول على حقوق المواطنين، وأنه يؤمن بسقوط مثل هذا الحكم الذي لا يستند إلا أي قاعدة ديمقراطية شأنه شأن باقي الأنظمة التي سبقته.

