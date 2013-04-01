احتجاج إيراني على اجتماع بحث انفصال "أذربيجان الجنوبية "

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين سفير أذربيجان بطهران، للاحتجاج على إقامة اجتماع للمعارضة الأذربيجانية في البلد الواقع شمالي إيران.

وذكرت وكالة مهر للأنباء أن مساعد الخارجية لشؤون آسيا عباس عراقجي سلم مذكرة احتجاج خطية "شديدة اللهجة" لسفير أذربيجان، واعتبر أن الاجتماع ينتهك سيادة إيران وأمنها القومي.

والاجتماع الذي احتجت عليه إيران أقامته "الجبهة الوطنية لتحرير أذربيجان الجنوبي" وتطرق المشاركون فيه إلى القضايا القومية في المناطق التي يقطنها الأذربيجانيون في إيران والمواجهات الأمنية ضد النشطاء السياسيين في البلد الذي يضم أكثر من 20 مليون من الأذربيجانيين.

وتطرق بعض المشاركين إلى ضرورة انفصال المحافظات التي يقطنها الأذربيجانيون من إيران.

وقال مساعد الخارجية الإيرانية إن مثل هذه الاجتماعات تترك تأثيراً على وتيرة تنمية العلاقات بين البلدين.

ووصف تصريحات المشاركين وتوزيع بيانات وصور في الاجتماع الذي عقد في أحد فنادق باكو بأنها "تحريضية" ضد إيران.

ولم يحضر الاجتماع أي من المسؤولين الأذربيجانيين عدا بعض الشخصيات والمسؤولين السابقين مثل المستشار السابق للرئيس الأذربيجاني وفا قلي زاده وممثلين عن بعض الأحزاب في البلد وبعض الخبراء السياسيين.

