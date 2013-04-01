العقوبات على إيران تنعش تهريب وقود الديزل في باكستان

تزدهر أنشطة التهريب عبر المناطق الجبلية في باكستان، حيث يحمل مهربون من الأطفال زجاجات مياه غازية مليئة بوقود الديزل المهرب من إيران، كما تحمل كميات أكبر من هذا على متن شاحنات أو في براميل على ظهور البغال.

وعائدات تهريب وقود الديزل أصبحت مغرية للغاية، لدرجة أن مهربي الأفيون يتحولون إلى ما يشبه تجارة النفط المنتعشة في باكستان أي الاتجار في وقود الديزل الإيراني المهرب.

ومع تشديد القوى الغربية العقوبات على إيران فإن عدداً غير متوقع من المنتفعين ظهروا في إقليم بلوشستان الباكستاني، وهم المهربون الذين جذبتهم زيادة ربحية بيع الوقود في السوق السوداء.

وقال تاجر أفيون سابق اسمه حامد من بلدة ماند الباكستانية، وهي مركز للتهريب قرب الحدود الإيرانية "لم تلجأ لتهريب الأفيون عندما يمكنك جني مبلغ مماثل من المال نظير تهريب وقود الديزل؟".

وأضاف الرجل: "كما أنني أوصف الآن برجل الأعمال الناجح وليس مهرب المخدرات".

وأصبح تهريب وقود الديزل منذ وقت طويل جزءاً من التجارة غير المشروعة في بلوشستان حيث أصبحت التجارة المزدهرة في البضائع من المسدسات إلى المخدرات إلى السجائر المهربة من السوق الحرة لسيارات تويوتا المستعملة أحد شرايين الاقتصاد الإجرامي العالمي.

لكن تحقيقاً أجرته رويترز في تجارة الوقود استناداً إلى مقابلات مع تجار في الإقليم وزيارة إلى مناطق نائية من الحدود كشف أن العقوبات على إيران جعلت تهريب وقود الديزل مربحاً للغاية.

وتراجعت التجارة غير المشروعة في أواخر عام 2010 عندما أوقفت إيران دعم الوقود، مما قلل هامش ربح المستوردين، لكن أعمال التهريب انتعشت منذ أواخر سبتمبر/أيلول عندما أدى تنامي الضغوط بسبب العقوبات الغربية إلى فقدان الريال الإيراني 40% من قيمته مقابل الدولار في غضون أسبوع مما جعل وقود الديزل أرخص بالنسبة للمشترين الباكستانيين.

وتحدد إيران سعر وقود الديزل بنحو 4500 ريال إيراني للتر (نحو15 سنتا أمريكيا بسعر السوق)، أي أقل من سعر المياه المعدنية. وفي باكستان يصل سعر لتر وقود الديزل المهرب إلى 104 روبيات (1.06 دولار)، أي أرخص من السعر الرسمي وهو 112 روبية للتر.

وسعت الحكومة الإيرانية التي تواجه تحركات غربية للتقليل من إمدادات البنزين وغيره من المنتجات المكررة للقضاء على التهريب عن طريق تطبيق نظام جديد من البطاقات الذكية للحد من الوقود المدعم.

