وزير الطرق الإيراني يعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية

أعلن وزير الطرق وبناء المدن علي نكزاد، الأربعاء الماضي، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران.

وذكرت وكالة فارس للأنباء أن الوزير في حكومة أحمدي نجاد لم يرد على سؤال بشأن الجهات والتيارات التي تدعم ترشيحه في المعترك الانتخابي، لكنه أكد أنه سيشرح تفاصيل برنامجه الانتخابي خلال الأيام القادمة.

وأعلن كمال الدين بيرمؤذن، النائب في البرلمان، في تصريح صحافي أن وزير الطرق قرر خوض الانتخابات بطلب من أحمدي نجاد.

ويصف بعض أنصار مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي المقربين من أحمدي نجاد بـ"التيار المنحرف"، ويقدمون إسفنديار رحيم مشائي صهر الرئيس الإيراني بـ"زعيم التيار المنحرف"، ويؤكدون أن هذه المجموعة تنوي التآمر للبقاء في السلطة.

وعلي نكزاد هو أول مسؤول مقرّب من أحمدي نجاد يعلن استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران القادم، وقد أعلن كل من حسن روحاني ومحمد رضا عارف ومنوجهر متكي ومحسن رضائي ومصطفى بورمحمدي استعدادهم للمشاركة في الانتخابات.

ولم يحسم الإصلاحيون قرارهم بعد بالمشاركة في الانتخابات، خاصة أن عدداً كبيراً من قادة الأحزاب الإصلاحية يقبعون في السجون.