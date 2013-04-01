وفاة ممثلة إيرانية معروفة بسبب تناول "دواء مسموم"

توفيت الممثلة الإيرانية الشابة عسل بديعي، الثلاثاء الماضي، بسبب تناولها "دواءً مسموماً" طبقاً لمصادر طبية في مستشفى لقمان في طهران.

وذكرت وكالة الطلبة للأنباء أن الممثلة عسل بديعي (36 عاماً) تدهورت حالتها الصحية بعد تناولها دواءً مسموماً وخضعت لفحوص في قسم العناية الفائقة في مستشفى لقمان، لكنها تعرضت في المستشفى إلى نوبة دماغية.

وأعلن عن وفاة الممثلة الإيرانية بعد ساعات من تعرضها إلى نوبة دماغية، ولم ترد تفاصيل أخرى عن كيفية تناولها الدواء المسموم ونوعه.

وتعاني إيران من مشاكل في توفير الدواء بسبب الحظر الدولي الذي أدى الى سقوط قيمة العملة المحلية أمام الدولار ما ترك تأثيراً على استيراد الدولار من الخارج.