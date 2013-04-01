31 % نسبة التضخم في إيران مع بدء العام الجديد

أعلن مركز الإحصاء في إيران عن ارتفاع نسبة التضخم في البلد إلى 31.5% من خلال دراسة رسمية شملت السلع الأساسية في البلد الذي يواجه عقوبات دولية واسعة.

وذكر مركز الإحصاء في تقريره أنه مع نهاية الشهر الأخير من العام الإيراني الذي انتهى قبل 12 يوماً بلغت نسبة التضخم 31.5 مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وهذه هي المرة الأولى التي تصل نسبة التضخم فيه إلى هذا الحد منذ حكم الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني.

وكانت إيران قد شهدت في عام 1995 تضخما بنسبة 50 بالمئة بسبب أزمة الديون الخارجية وانخفاض أسعار النفط لكنها اجتازت الأزمة بعد فترة وتمكنت من خفض التضخم.

والنسبة الأعلى للتضخم شملت السجائر بنسبة 78 بالمئة أما الخضراوات والحبوب فشهدتا ارتفاعا بنسبة 68 بالمئة والأسماك والثروات البحرية 60 بالمئة واللحوم 50 بالمئة.

وشهدت إيران خلال الأشهر الماضية أزمة اقتصادية كبيرة بعدما استهدف الحظر الدولي صادرات النفط و نظامها البنكي.

كما أن البلد يعاني أساسا من مشاكل في البنى الاقتصادية حيث تتأثر بالسياسة الداخلية التي تمثلت بسيطرة الحرس الثوري على اقتصاد البلاد والسياسة الخارجية التي تركز على استمرار البرنامج النووي "مهما كلف الثمن".

