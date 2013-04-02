وزير الأمن الإيراني يجتمع مع الحكيم والجعفري في بغداد

اجتمع وزير الأمن الإيراني حيدر مصلحي مع رئيس المجلس الأعلى العراقي عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري خلال زيارته إلى بغداد.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء اليوم الثلاثاء أن مصلحي اجتمع أيضا مع كبار المسؤولين الأمنيين في العراق وبحث معهم "الملفات المشتركة" بين الجانبين.

ونقلت عن مصدر أمني في العراق أن "اللقاء عقد لبحث الملفات المشتركة بين إيران والعراق".

وذكرت وكالة أنباء منظمة الحج والزيارة الإيرانية أن مصلحي يشارك في مأدبة عشاء لإبراهيم الجعفري رئيس الائتلاف الوطني مضيفة "تكمن أهمية مأدبة العشاء في أنها تجمع جميع المجموعات الشيعية تحت لواء الائتلاف الوطني".

وقال وزير الأمن الإيراني في تصريح للصحافيين: "شهد التعاون الأمني بين إيران والعراق نموا ملحوظا، وإيران تنقل تجاربها في مجال مكافحة الإرهاب إلى الجانب العراقي باستمرار".

وطالب مصلحي بطرد مجموعة مجاهدي خلق المعارضة المسلحة الايرانية من الأراضي العراقية قائلا: "يجب أن تترك زمرة المنافقين الأراضي العراقية على وجه السرعة".