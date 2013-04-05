إيران: قدمنا عرضاً شاملاً لحسم القضية النووية

أعلنت إيران أنها قدمت عرضاً شاملاً لحسم القضية النووية خلال اجتماع المآتا في كازاخستان الذي بدأ اليوم الجمعة بينها ومجموعة (1 + 5 ) لتي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا.

وقال علي باقري مساعد رئيس الوفد الإيراني في تصريح صحافي بعد انتهاء الدور الأول للمفاوضات: "قدمنا عرضا شاملا من شأنه حل القضية النووية".

ولم يذكر مساعد جليلي تفاصيل العرض الذي قدمته بلاده لكنه أكد أنه تمت صياغته "على أساس مفاوضات موسكو".

وكانت كاترين أشتون التي ترأس وفد (1 + 5 ) قد صرحت بعد انتهاء مفاوضات موسكو في يوليو 2012 أن "هنالك خلافات عميقة بين الجانبين بشأن البرنامج النووي"، وأكد جليلي من جانبه خلال تلك المفاوضات أن "تخصيب اليورانيوم خط أحمر بالنسبة لإيران ولن تتنازل تحت وطأة المقاطعات والتهديدات".

وبعد انتهاء الدور الأول للمفاوضات غادر الوفد الإيراني القاعة الى أكبر مسجد في المآتا للمشاركة في صلاة الجمعة.

وكان مايكل مان مساعد كاترين أشتون قد طالب إيران بالرد على اقتراحات الدول الكبرى لحسم القضايا العالقة.

وأكد مان: "نحن هنا لبحث الشكوك التي تساورنا بشأن احتمال انحراف نشاط إيران صوب إنتاج الأسلحة النووية".

وكان سعيد جليلي قد أكد قبل توجهه إلى كازاخستان أنه سيؤكد إصرار بلاده على حقها الطبيعي في تخصيب اليورانيوم.

وقال أحد الدبلوماسيين المرافقين لجليلي "نحمل عرضا واضحا وحاسما" لتقديمه الى مجموعة 1 + 5.

وتستمر المفاوضات بين إيران و كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا الى يوم السبت.

وأضاف جليلي: نؤكد أن مفاوضات يوم غد (الجمعة) تتقدم بقول واحد وهو الاعتراف بحق إيران خاصة في تخصيب اليورانيوم".

وكانت القوى الكبرى قد طالبت إيران في الاجتماع السابق بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة وإغلاق منشأة "فردو" لتخصيب اليورانيوم و نقل منتوجها من اليورانيوم المخصب الى الخارج.

ووعدت هذه القوى إيران بإلغاء بعض المقاطعات الدولية إذا ما وافقت على عرضها الذي يهدف الى تبديد الشكوك بشأن انحراف نشاط إيران نحو إنتاج قنبلة نووية.