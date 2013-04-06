صادرات النفط الإيرانية تتحسن في إبريل الجاري

قالت مصادر، أمس الجمعة، إن صادرات إيران من النفط الخام ستنتعش إلى ما يزيد على مليون برميل يومياً بعد انخفاضها في مارس/أذار إلى أدنى مستوياتها منذ أن فرض الغرب عقوبات على إيران للحد من صادراتها من النفط في 2012.

وأدت العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للحد من تدفقات إيرادات النفط على إيران ودفعها للتفاوض من أجل تقليص برنامجها النووي المثير للجدل إلى خفض صادراتها بنحو مليون برميل يومياً.

وتشير بيانات أولية حصلت عليها رويترز إلى أن إيران من المتوقع أن تصدر 1.08 مليون برميل يومياً في نيسان/إبريل، ويشكل ذلك ارتفاعاً من 810 آلاف برميل يومياً كان من المقرر تحميلها في مارس، وقرب مستويات التصدير البالغة 1.1 مليون برميل يومياً في شباط/فبراير.

وتستند الكميات إلى خطط التحميل الأولية، وقد تختلف عن كميات الصادرات النهائية.

وتواجه إيران أزمة اقتصادية مستعصية بسبب الحظر الذي استهدف أكبر مصادر مواردها الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم وغلاء أسعار السلع الأساسية في البلد.

وشهدت العملة الإيرانية على أثرها سقوطاً حاداً أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، وتسببت في إيجاد خلل في استيراد السلع الأساسية المستوردة، مثل الدواء وكذلك فشلت الحكومة في تغطية تكاليف الطلبة المبتعثين إلى الخارج.

والعقوبات التي تواجهها إيران تستهدف وقف أنشطتها النووية المثيرة للجدل، لكنها تؤكد أنها لن تتنازل عن مشروعها "مهما كلف الثمن".

وعقدت إيران ومجموعة 1 + 5 التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية، إضافة الى ألمانيا، سلسلة مفاوضات مكثفة خلال السنوات الماضية، لكنها لم تحرز تقدماً في إقناع ايران بالتخلي عن برنامجها النووي.

وأنهى ممثلو إيران والدول الست الكبرى، اليوم السبت، جولة أخرى من المفاوضات النووية طالبت طهران من خلالها بالاعتراف بـ"حقها الطبيعي" في تخصيب اليورانيوم، لكن القوى العظمى أكدت ضرورة نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج، ووقف الأنشطة في منشأة "فردو" جنوب طهران.