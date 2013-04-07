الشرطة تعتقل 30 مدمناً كل ساعة في إيران

تعتقل الشرطة الإيرانية 30 مدمناً كل ساعة وتضبط ألفاً و369 كيلوغراماً من المخدرات يومياً طبقا لإحصاءات الشرطة ولجنة مكافحة المخدرات.

وذكرت وكالة مهر للأنباء أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن عدد المدمنين في البلد يتجاوز المليون و325 ألف شخص. 700 ألف منهم تحت سن الـ21 عاما.

لكن صحيفة أرمان ذكرت قبل شهرين نقلا عن المدير العام لتأهيل المدمنين أن الإحصاءات الحقيقية لعدد المدمنين في إيران هي ثلاثة ملايين و600 ألف مدمن.

وأكد أستاذ علم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا علي أكبر مهدي في حوار مع موقع "جرس الإخباري" التابع للحركة الخضراء أن النظام الأيديولوجي في إيران وحرمان المواطنين من التسلية من أبرز أسباب تفشي ظاهرة الإدمان في البلد الواقع على الحدود مع أفغانستان التي تعد من أكبر مراكز إنتاج المخدرات في العالم.

وقال: "عندما تقمع السلطات الرغبات الطبيعية يحاول بعض المواطنين الانتقام من هذا الوضع ويلجأون إلى المخدرات كما أن هيمنة السلطة على المصادر القانونية للحصول على الثروة والربح المغري للإتجار بالمخدرات يشجع المواطنين وخاصة الشباب منهم على الاتجار بالمخدرات."

وأكد الطب الشرعي في إيران وفاة 11 مدمنا يوميا في شوارع البلد بسبب الإفراط في تعاطي المخدرات غالبيتهم من الشباب.