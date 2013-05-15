خامنئي يدعو الى حذف من لا يصلح للنظام من الانتخابات

دعا المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، مجلس صيانة الدستور إلى رفض ترشيح غير المؤهلين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف الشهر المقبل. وقال في الوقت نفسه إن على الجميع الانصياع لكلمة القانون عندما يعلن مجلس الصيانة أسماء المرشحين.

ونقل التلفزيون الإيراني عن خامنئي إشادته، الأربعاء 15 مايو/أيار، بشكل لافت بأعضاء مجلس صيانة الدستور. وقال إنهم أشخاص يتمتعون بالتقوى العالية، فيما يعد تبريراً من الآن لقراراتهم المقبلة بشأن حذف عدد كبير جداً من طالبي الترشيح للانتخابات الرئاسية.

وجاء خطاب خامنئي بعد ساعات قليلة على الإعلان عن مطالبة أكثر من مئة نائب في البرلمان مجلس صيانة الدستور برفض ترشيح رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، أكبر هاشمي رفسنجاني للانتخابات.

وشدد خامنئي على أن المعيار الرئيسي لاختيار رئيس الجمهورية هو اختيار أشخاص تتمركز همتهم على صيانة عزة البلاد وحركتها في مسار الثورة.

وأضاف أن على الشعب أن يلتفت إلى الشعارات التي تطرح من قبل المرشحين خلال دعاياتهم الانتخابية، فالبعض ومن أجل كسب الأصوات يطلق شعارات خارجة عن صلاحياته، في إشارة واضحة إلى رفسنجاني الذي أعلن مبكراً عن موقف مغاير بشأن العلاقات مع واشنطن، والملف السوري، والموقف من إسرائيل.

وقال خامنئي، الذي لم ينس التطرق إلى ماسماها فتنة الانتخابات الرئاسية الماضية العام 2009: إن انتخابات الرئاسة الإيرانية المقبلة تكتسب أهمية مضاعفة، لأنها باتت قضية دولية مهمة، موضحاً أن مراكز القرار في العالم تتابع الانتخابات الرئاسية في إيران وفق نواياها، ولها بشأن هذا الحدث مخططات وأهداف.

ولدى استقباله، الأربعاء، حشداً غفيراً من أبناء بعض المحافظات الإيرانية، حدد خامنئي مواصفات الرئيس المقبل بقوله: "إن هدف الشعب الإيراني هو انتخاب الشخص الأكثر أهلية ليمضي بالبلاد قدماً إلى الأمام بالسرعة الراهنة أو أكبر منها، وأن يرفع عزة الشعب، ويعزز استقلال البلاد، ويحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين ويحل المشاكل ويبث الأمل والحماس والنشاط في البلاد".

كما أكد خامنئي أن "المشاركة الواسعة في الانتخابات تعزز حصانة البلاد أمام مطامع الأعداء". وقال "على مجلس صيانة الدستور العمل بمسؤولياته، وأن يقدم فقط من يتمتع بالأهلية اللازمة".

وأوضح خامنئي أن هدف الشعب الإيراني في هذه الانتخابات، وفضلاً عن "اختيار شخص مؤمن ثوري ذي عزم وهمة جهادية ليتولى رئاسة الجمهورية، هو "إجراء انتخابات حماسية واسعة".