يزدي: المرشد وحيد وأصحابه شحذوا سيوفهم ضده

أعلن العضو البارز والمتشدد في مجلس صيانة الدستور، آية الله محمد يزدي، أن ثواب شجاعة الإعلان عن رفض طالبي الترشيح غير المؤهلين لخوض انتخابات الرئاسة أفضل من القيام بالواجبات والمستحبات في شهر رجب.

وقال يزدي في اجتماع ديني في مدينة قم إن رفض الشخصيات المتقدمة بطلبات الترشيح مهما كان موقعها يحتاج الى شجاعة، وإنه شخصياً لن يتردد في ذلك، مخيراً نفسه وهو في الثمانين من عمره بين الوقوع في النار وكسب الأجر والثواب.

وحذر يزدي من مقربين وخواص في تلميحات واضحة الى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام أكبر هاشمي رفسنجاني، وقال وهو يبكي: "قائد الثورة يقف وحيداً وهو يرى أن أقرب أصدقائه يشحذ سيفه ضده".

وجاءت تصريحات يزدي بالتزامن مع عريضة وقعها أكثر من مائة نائب في البرلمان طالبت مجلس صيانة الدستور برفض ترشيح رفسنجاني للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبدا على التيار الأصولي الموالي لخامنئي الارتباك الشديد بعد تسجيل رفسنجاني اسمه رسمياً السبت الماضي لخوض الانتخابات الرئاسية، حيث تشير التصريحات الى عزم الأصوليين خوض السباق بمرشح واحد هو سعيد جليلي كبير المفاوضين في الملف النووي.

ويعدّ يزدي من ألدّ أعداء رفسنجاني في مجلس صيانة الدستور، إضافة إلى رئيسه آية الله أحمد جنتي، وقد وصفا رفسنجاني كثيراً بأنه متآمر على المرشد وممن ساند "الخارجين عن القانون" في الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2009.

أما رئيس مجلس صيانة الدستور في إيران، أحمد جنتي، فقد شنّ مؤخراً هجوماً لاذعاً على رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، إذ نعته بأنه "فاشل ومفلس" سياسياً، واعتبر دعوته إلى تنظيم انتخابات رئاسية حرة الشهر المقبل، "كلمة‌ عبور لفتنة جديدة" و"طريقاً لإسقاط النظام".