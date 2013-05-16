فشل مفاوضات الوكالة الذرية مع إيران في تحقيق انفراج

فشل اجتماع بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء في العاصمة النمساوية فيينا في تحقيق انفراج في الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني، رغم ضغوط القوى الكبرى على طهران التي تركز بشكل أكبر على انتخابات الرئاسة المقررة في يونيو/ حزيران.

وقال هيرمان ناكيرتس نائب المدير العام للوكالة للصحافيين بعد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين في فيينا "أجرينا مناقشات مكثفة اليوم، لكن لم نضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة التي يجري التفاوض بشأنها منذ عام ونصف".

وأضاف أن "التزامنا بمواصلة الحوار لا يتزعزع، لكن يجب أن نعترف بأن قصارى جهودنا لم تنجح حتى الآن.. سنواصل المحاولة وإكمال هذه العملية".

ولم يتفق الجانبان أيضا على موعد لعقد مزيد من الاجتماعات بعد المحادثات التي حثت فيها الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران مجددا على الكف عن المماطلة في تحقيقات الوكالة بشأن أبحاث يشتبه أن تكون طهران أجرتها بخصوص قنبلة نووية. وتنفي طهران النية لتصنيع أسلحة نووية.

ويتزامن اجتماع فيينا مع اجتماع آخر عقد اليوم في مدينة إسطنبول التركية لجولة جديدة من محادثات الملف النووي الإيراني، حيث تلتقي وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي للمرة الأولى منذ المحادثات الفاشلة في إطار مجموعة "5+1" بكزاخستان في أبريل/نيسان الماضي.