جليلي: مستعدون لمواصلة المحادثات حول الملف النووي

أعلنت طهران استعدادها لمواصلة المحادثات الدولية حول ملفها النووي. وقال كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني، سعيد جليلي، إن إيران مستعدة لمواصلة المفاوضات النووية قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجري في يونيو/حزيران المقبل.

وكان جليلي يتحدث عقب اجتماع في اسطنبول مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، التي تشرف على المحادثات مع إيران نيابة عن الدول الست.

في هذه الأثناء، يتلخص الموقف الأميركي من إيران في أنها تسعى إلى تغيير تصرفات النظام الإيراني وليس النظام بحد ذاته.

يأتي هذا فيما تستمر النقاشات في الكونغرس الأميركي حول تحديد موقف الرئيس باراك أوباما من إيران التي ما زالت تتجاهل مطالب المجتمع الدولي بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم.