14 عنصراً من مجاهدي خلق يغادرون العراق إلى ألبانيا

غادر 14 عنصراً من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، معسكرهم في العراق للتوجه إلى ألبانيا بطلب من السلطات الأميركية والأمم المتحدة، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الخميس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، جنيفر بساكي، إن "الولايات المتحدة تعرب عن امتنانها تجاه الحكومة الألبانية على مبادرتها الإنسانية السخية"، موضحة أن 14 عنصراً من مجاهدي خلق غادروا العراق الأربعاء للإقامة بشكل دائم في البانيا.

وكانت ألبانيا أعلنت في مارس/آذار الماضي أنها مستعدة لاستقبال 210 عناصر من مجاهدي خلق الذين يعيشون في معسكر "ليبرتي" الذي كان قاعدة أميركية عسكرية بالقرب من بغداد.

وحثت المتحدثة الأميركية المسؤولين عن حركة مجاهدي خلق على "التعاون بشكل كامل" مع المفوضية العليا للاجئين التي تنظم عملية الانتقال هذه.