وزير الدفاع الفرنسي يطالب بـ "عقوبات حاسمة" على إيران

أعرب وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان عن أمله في أن تتخذ الولايات المتحدة والدول الأوروبية "عقوبات حاسمة" تستهدف إيران وبرنامجها النووي المثير للجدل، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، السبت 18 مايو/أيار.

وقال لو دريان، أمام مؤسسة "كارنيغي" في واشنطن، الجمعة، إنه أمام التزمت في المواقف الإيرانية، يجب أن تقود المقاربة المزدوجة التي تمزج بين العقوبات والحوار إلى زيادة الضغط على إيران خلال الأشهر المقبلة، لأن البرنامج الإيراني للتخصيب مستمر ويتسع كماً ونوعاً.

وفشل اجتماع بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء الماضية في العاصمة النمساوية فيينا، في تحقيق انفراج في الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني، رغم ضغوط القوى الكبرى على طهران التي تركّز بشكل أكبر على انتخابات الرئاسة المقررة في يونيو/ حزيران.

وأخفقت 9 اجتماعات سابقة بين الجانبين، قبل فيينا، في التوصل إلى اتفاق بشأن الرقابة على البرنامج النووي الإيراني.

وحثت الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إيران مجددا على الكف عن المماطلة في تحقيقات الوكالة بشأن أبحاث يشتبه أن تكون طهران أجرتها بخصوص قنبلة نووية.

ومن جانبها، تنفي طهران أن تكون تنوي تصنيع أسلحة نووية، وتشدد على الطابع السلمي لبرنامجها.