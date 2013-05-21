اعتقالات واسعة في صفوف أنصار أحمدي نجاد

أكدت وسائل الإعلام الحكومية الخاضعة لسلطة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن قوات الباسيج وأجهزة أمنية أخرى، قامت باعتقال عدد كبير من أنصار الرئيس محمود أحمدي نجاد، بينهم شخصيات دينية معروفة.

ونقلت شبكة "إيران" الرسمية أن الاعتقالات جرت فجر الثلاثاء في طهران وعدد من المدن الأخرى، فيما تم حجب خمس مواقع إلكترونية مقربة من الرئيس قبل ساعات من إعلان مجلس صيانة الدستور أسماء المقبولين المؤهلين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف الشهر المقبل.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن الاعتقالات تأتي وسط توقعات برفض مجلس الصيانة ترشح المستشار الخاص ونسيب الرئيس إسفنديار رحيم مشائي ومخاوف من حصول اضطرابات أمنية.