استبعاد رفسنجاني ومشائي من الانتخابات يثير الانتقاد

أثار استبعاد المرشحين للرئاسة الإيرانية، الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني وحليف الرئيس الحالي اسفنديار مشائي موجة احتجاجات واسعة. فالرئيس محمود أحمدي نجاد ندد بقرار مجلس صيانة الدستور وأكد أنه سيسعى إلى إعادة مرشحه إلى السباق من خلال رفع الموضوع إلى المرشد علي خامنئي.

ورغم إعلان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي أن قرارات المجلس نهائية ولا مجال للاعتراض، وجهت زهراء مصطفوي ابنة الإمام الخميني رسالة إلى المرشد علي خامنئي حذرته من مخاطر إقصاء رفسنجاني وطالبته بالتدخل لإعادته الى السباق.

وفيما لم يصدر أي احتجاج عن رفسنجاني الذي سلم بإقصائه عن السباق الرئاسي، تعرض مناصروه لحملة اعتقالات واسعة طالت فؤاد صادقي الذي كشف المفاوضات السرية بين طهران وواشنطن في موقع "آينده نيوز"، الذي تم حظره.

وبينما تستمر مكاتب المرشح المستبعد اسفنديار رحيم مشائي بالعمل على حملته الانتخابية، أكد الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد أنه سيطرح مسألة رفض طلب ترشح حليفه مع المرشد الأعلى مبدياً تفاؤله بعودة مشائي إلى السباق.

ونقلت وكالات أنباء تابعة للحرس الثوري تصريحات لخامنئي يؤيد فيها قرارات مجلس صيانة الدستور، وسط تبريرات جاء في سياق أن استبعاد رفسنجاني جاء لإنقاذ إيران من الوقوع في شرك العمالة الأميركية وأن استبعاد مشائي يمثل إبعاداً لتيار وصف ممثل خامني بالمنحرف الذي يسعى لتهميش سلطة رجال الدين.