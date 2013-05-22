نجاد يثير استبعاد حليفه مشائي من "الرئاسة" مع خامنئي

أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، قال إنه سيثير مسألة منع حليفه إسفنديار رحيم مشائي من خوض انتخابات الرئاسة المقبلة مع المرشد الأعلى للثورة السيد علي خامنئي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عنه قوله: "في رأيي لن تكون هناك مشكلة مع الزعيم، وسأثير هذه المسألة معه حتى آخر لحظة. عندي أمل أن تحلّ المشكلة".

واستبعد مجلس صيانة الدستور الذي يجيز المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 14 حزيران/يونيو مشائي، وهو رئيس مكتب أحمدي نجاد السابق، ومنعه من خوض السباق.

يُذكر أنه يحقّ لخامنئي الذي يمنحه الدستور صلاحيات مطلقة التدخل وإصدار "حكم ولائي" لإعادة من أقصاه مجلس صيانة الدستور من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.