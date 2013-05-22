واشنطن تشكك بشرعية بعض المرشحين للانتخابات الإيرانية

اعتبرت الدبلوماسية الأميركية أن المرشحين الثمانية للانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران/يونيو المقبل، لا يحظون على الأرجح بأي شرعية شعبية، منتقدة عدم قبول ترشيح اثنين من أبرز المرشحين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، باتريك فانتريل: "يبدو أن مجلس صيانة الدستور غير المنتخب في إيران وغير المسؤول أمام الشعب الإيراني رفض مئات الترشيحات استناداً إلى موجة من المعايير".

وأضاف أن "المجلس قلّص لائحة المرشحين من حوالي 700 مرشح إلى ثمانية مسؤولين رسميين يعتبرهم النظام ممثلين لمصالحه، وليس بالتالي ممثلين لمصالح الإيرانيين". واعتبر أن "اللائحة غير النهائية للمرشحين لا تمثل على الأرجح إرادة الشعب الإيراني الذي يجب أن يكون له حق اختيار رئيس يعكس طموحاته".

يُذكر أن التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن، أمس الثلاثاء، أن هاشمي رفسنجاني الرئيس الأسبق(1989-1997) والبالغ من العمر 78 عاماً، ليس ضمن قائمة مجلس صيانة الدستور الجهة المكلفة فرز المرشحين من بين 686 شخصية سجلت أسماءها.