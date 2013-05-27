اليمن: إيران تهرب السلاح وتواصل التجسس علينا

قال أبوبكر القربي، وزير الخارجية اليمني، إن نتائج التحقيق الذي قام به فريق من مجلس الأمن حول الأسلحة التي أدخلت إلى اليمن اتهمت إيران بالتورّط في عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى اليمن.

وفي حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" حذر القربي من مغبة التدخل الإيراني في الشؤون اليمنية وأن هناك أطرافاً، وصفها بالمتشددة، دفعت بالقرار الإيراني إلى التدخل في الشأن اليمني.

وأضاف القربي أن إيران عوضاً عن أن تمدّ يد العون والمدد لأشقائها في اليمن، قامت بإرسال الأسلحة وشبكات التجسس، متسائلاً عما قدمته إيران الرسمية من دعم حقيقي لليمن وهي التي تردد رسمياً دعمها للوحدة والاستقرار في اليمن.

وأشار إلى أن العلاقات اليمنية - الإيرانية شهدت مراحل مختلفة من التطور، قائلاً: "حينما بدأت التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني بالتزايد كنا نفضل التحاور مع أشقائنا في طهران، والتأكيد على أهمية العمل على تعميق علاقات الإخاء والتعاون وترسيخ المصالح المشتركة، محذرين من مغبة التدخل في الشأن اليمني، إلا أن أطرافاً متشددة دفعت القرار الإيراني نحو مزيد من التدخل في الشؤون اليمنية، وقد تم خلال الفترة الماضية الكشف عن شبكات تجسس تعمل لصالح إيران.