إيران عقيدة.. وغيرهم سـياسة!

أمس.. كان الحديث عن أساليب الحكومة الإيرانية في محاولاتها الحثيثة لتصدير ثورتها، التي لم تقتصر على الـضّـخّ المالي الكبير، وتقديم المنح الدراسية، ونشَـر مكاتب ومؤسسات الدعوة ودعاتها في شتى أصقاع الأرض، وكذا في زرع السّـفارات والملحقيات في مختلف الدول؛ بل كان هناك التّـدخل السّـافر في الشؤون الخاصّـة للدول بدعـوى البحث عن الحريات الدينية والمذهبية!

التدخلات الإيرانية تلك لا حدود لها، فلم تقـف عند محطة رعاية ودعم بعض الخلايا الصغيرة المعارضة، ومحاولة غرس ودعم بؤر جاسوسية، وأقرب مثال تلك الخلايا الجاسوسية التي كشفَـت عنها الداخلية السعودية قبل أيام؛ بل وصل الأمر للقتال نيابة عن أتباعها علـنًا كما يفعل حزب الله وأتباعه في سوريا اليوم!

المحاولات الإيرانية في (تصدير ثورتها ومذهبها) لسنوات طويلة لم يقابلها تحرك دولي أو إسلامي لِـكَـبح جِـمَـاح تدخلاتها وعَـنْـتَــرياتها!

بل مع كلّ تجاوزاتها الخارجية تَـمّ السكوت على ممارساتها الداخلية تجاه الأقلية (الـسّـنّـيــة)؛ فَـالـسّـنّـة في إيران الذين يزيد عددهم على (عشرين مليوناً)، وبه يتفوقون على كل الأقليات هناك من يهود ونصارى ومجوس وغيرهم؛ إلا أن تلك الأقليات الصغيرة أو القليلة تحظى بالرعاية والاهتمام وتتمتع بالحقوق، ولها عشرات الكنائس والبِـيَـع ودور العبادة في طهران وغيرها من المُـدن !!

أما أهل السنة فالنظام الإيراني يقتل علماءهم، ويُـصَـفّـي شبابهم، ويقصيهم من الوظائف الحكومية في مناطقهم!

وأولئك المساكين يعانون الاضطهاد والإقصاء بشتى صوره السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ فَـلا جمعيات خيرية لهم، ولا مساجد، ولا مقبرة واحدة؛ فأين ذهبت العدالة وحرية الفكر والمعتقد التي يتشدق بها النظام الإيراني وأبواقه الإعلامية وينادي بتطبيقها في الدول الأخرى؟!

قضية ومعاناة (الـسّـنّـة في إيران) منسية من المجتمع الدولي والإسلامي، لا أحد يذكرها أو يناقشها لا سياسياً ولا إعلاميا، ولم نَـر أو نسمع على المستوى الفَـردي عن سياسي أو عَالِـم أو داعية من العالم الإسلامي قام بزيارة لمناطق السنة أو تحدَّث عنها!

لا مطالب هنا بالتّـدخل في الشؤون الداخلية لإيران، ولكن بنصرة أهل السنة الذين يكتوون بِـظـلـم الثورة الإيرانية في كلّ مكان وبشتى الوسائل الممكنة!

وأخيراً.. سألني أحدهم: لماذا تقوم الحكومة الإيرانية بكل تلك الممارسات والأساليب لتصدير ثورتها دون الأخذ بأيِّ اعتبارات أو الخوف من أية ضغوطات؟! أجبته : إيران تفعل ذلك دينًا ومُـعتَـقَـدًا بينما غيرها تحكمه السياسة!.

نقلاً عن صحيفة "المدينة" السعودية