الإيرانيون.. شعب "ملعوب عليه"

بعد نحو أسبوعين، يبدأ في إيران المشهد الثاني من مسرحية الانتخابات الرئاسية، الذي كان مشهدها الأول في العام 2009م، وانتهى آنذاك بتنصيب أحمدي نجاد رئيسًا لفترة ثانية. وللرد على من سيقول بأني متحامل على طهران بوصف انتخاباتها الرئاسية بـ»المسرحية»، فإنني استند في وصفي هذا على ما هدد به نجاد الذي كان في ذلك الوقت يحظى بدعم المرشد على خامنئي على عكس ما آلت إليه العلاقة بين الطرفين في الوقت الحالي، إذ قال في سياق تهديدات وجهها إلى «التيار الأصولي» إنه سيكشف ملابسات «التزوير» التي وقعت في الانتخابات الرئاسية الماضية، إذا رُفض ترشيح مستشاره رحيم مشائي للانتخابات الرئاسية المقبلة. ونقل موقع «بازتاب أمروز» عن نجاد قوله إنه «يحتفظ بتسجيلات لمكالمات دارت بينه وبين مسؤولين بوزارة الداخلية، أكدوا حصوله على 16 مليون صوت، وليس 24 مليونًا، كما أعلن في النتائج الرسمية». أيضًا، ما قاله أحمد علم الهدي ممثل خامنئي في مدينة مشهد (شمال شرق إيران) قبل إعلان مجلس صيانة الدستور القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة إن «موافقة المرشد على الرئيس المقبل، شرط أساس، لتوليه الرئاسة في إيران حتى وإن حصل في الانتخابات على أعلى الأصوات». ما سبق ذكره يُؤيِّد وصفي للانتخابات الرئاسية في إيران بأنها «مسرحية»، وأن الفائز فيها لن تحمله صناديق الاقتراع إلى كرسي الرئاسة، بل رضا المرشد عليه. الشعب الإيراني الذي أصبح يرزح تحت خط الفقر، إثر العقوبات المفروضة على بلاده؛ بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، والذي كان قد احتج بشدة على نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة التي أقصت المرشح الإصلاحي الخاضع للإقامة الجبرية حاليًّا مير حسين موسوي رغم تقدمه على نجاد، بات يدرك تمامًا بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور مؤخرًا، الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني (معتدل)، والرئيس السابق محمد خاتمي (إصلاحي)، من السباق الرئاسي، بأنه شعب «ملعوب عليه»، وبأن الانتخابات الرئاسية ليست إلاّ مسرحية يحدد بطلها «المرشد»، فيما أصواتهم لا قيمة لها البتة. هذا الشعب التواق للتغيير والذي أصبح ملمًّا بألاعيب النظام، بات مهيئًا، وأكثر من أي وقت مضى؛ للانقلاب على النظام في ثورة قد يوقد نارها الرئيس الحالي أحمدي نجاد إذا ما أقدم فعلاً على تنفيذ تهديداته بكشف ملابسات «التزوير» التي حدثت في الانتخابات السابقة، وكشف المزيد من فضائح النظام، بعد استبعاد مستشاره من سباق الرئاسة. وأعتقد أن ثورة شعبية إيرانية هذه المرة، ستكون مختلفة كلية على نحو ما جرى في أعقاب الانتخابات الرئاسية السابقة؛ لأنها ستستوحي بعضًا من مشاهد ثورات الربيع العربي، بما في ذلك الثورة السورية!

نقلاً عن صحيفة "المدينة" السعودية