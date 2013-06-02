اعتقال 7 إيرانيين بعد رفعهم صور موسوي في اجتماع لروحاني

اعتقل العديد من الأشخاص أمس السبت في طهران، بعد رفعهم صورا للمعارض مير حسين موسوي خلال اجتماع المرشح المعتدل للانتخابات الرئاسية حسن روحاني، على ما أفادت به اليوم الأحد عدة وسائل إعلام إيرانية.

وأفاد موقعا "نسيم أون لاين اي ار" و"اليف اي ار" المحافظان أن عددا من عناصر حملة روحاني اعتقلوا خلال ذلك الاجتماع في مسجد جمران بشمال طهران. ومن جانبه أكد موقع "كاليمي دوت كوم" المعارض أن سبعة أشخاص اعتقلوا ونقلوا إلى سجن ايوين.

وقاد موسوي المرشح الإصلاحي للانتخابات الرئاسية سنة 2009 حركة احتجاج على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد، وهو قيد الإقامة الجبرية منذ أكثر من سنتين، ما أضعف كثيرا معسكر الإصلاحيين.

ودان مكتب روحاني في بيان "أي حركة غير مناسبة، ودعا الجميع إلى احترام القانون والتحلي بالهدوء والصبر"، مؤكدا أن مثل تلك التحركات "تناقض خط المعتدلين" وأنها "تصب في خانة العدو".

ويعتبر روحاني مقربا من الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، وكان كبير مفاوضيه في الملف النووي الإيراني بين 2003 و2005. ويتوقع أن يصوت له في انتخابات 14 يونيو/حزيران قسم من الناخبين الإصلاحيين والمعتدلين بعد إقصاء الرئيس السابق المعتدل أكبر هاشمي رفسنجاني القريب منه سياسيا.