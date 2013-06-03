أمانو: نشاط إيران النووي ينتهك قرارات الأمم المتحدة

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوكيا أمانو، الاثنين، إن نشاط إيران النووي ينتهك بوضوح قرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه لم يتحقق أي تقدم في الجهود الساعية لتهدئة المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأن المحادثات مع طهران ظلت لبعض الوقت "بلا طائل."

وقال يوكيا أمانو لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة "هذه ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع قضايا بهذه الأهمية للمجتمع الدولي بما في ذلك إيران".



وفي تصريحات شديدة غير معتادة تحدث أمانو عن مخاوفه المتنامية بشأن إيران التي تنفي مزاعم غربية عن سعيها لامتلاك القدرة على تصنيع قنابل نووية.

وقال أمانو إن إيران ماضية في أنشطتها الخاصة ببناء مفاعل أبحاث يعمل بالماء الثقيل، وإن عدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم زاد، وكذلك مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وأضاف أمانو، طبقا لنسخة من كلمته خلال الاجتماع المغلق، "هذه الأنشطة تنتهك بشكل واضح القرارات التي اتخذها مجلس المحافظين (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وفي إشارة إلى المحاولات التي تبذلها الوكالة منذ عام 2012 للتعامل مع إيران بشأن الاشتباه في قيام الجمهورية الإسلامية بأبحاث محتملة عن القنبلة الذرية، قال أمانو "الوكالة لديها أسباب قوية حتى تطلب توضيحا عن الأبعاد العسكرية المحتملة" للبرنامج النووي الإيراني.