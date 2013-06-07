مقتل 5 زوار إيرانيين في انفجار سيارة مفخخة شمال بغداد

قتل خمسة زوار إيرانيين وأصيب 21 آخرون بينهم 10 نساء بجروح في انفجار سيارة مفخخة الجمعة 7 يونيو/حزيران قرب بعقوبة شمال شرق بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط في الشرطة برتبة مقدم لوكالة "فرانس برس": "إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 21 بينهم عشر نساء بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدف حافلة تقل زواراً إيرانيين".

وأضاف أن "جميع القتلى والجرحى زوار إيرانيون كانوا في طريقهم إلى مدينة النجف" جنوب بغداد.

وأكد طبيب في مستشفى بعقوبة العام تلقي جثث عشرة أشخاص ومعالجة 21 آخرين أصيبوا في الانفجار.

وتتعرض حافلات الزوار الإيرانيين لهجمات متكررة بالعبوات الناسفة أو سيارات مفخخة لدى دخولها العراق لزيارة بعض المزارات المقدسة.