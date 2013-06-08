إيران تدين الهجمات على مواطنيها في العراق

دان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، السبت 8 يونيو/ حزيران، الهجمات التي أودت بحياة 15 شخصا، بينهم 14 من الزوار الإيرانيين أمس في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن عراقجي قوله إن "إيران تدين هذا العمل الإرهابي الأعمى المخالف للقيم الإنسانية والإسلامية".

وذكر التلفزيون الإيراني أن 14 زائرا إيرانيا قتلوا وجرح 45 آخرون.

وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن الحكومة العراقية مسؤولة عن حياة الزوار الإيرانيين".

وسقط القتلى أمس الجمعة في انفجار سيارة مفخخة استهدف حافلة تقل زوارا إيرانيين في منطقة الهارونية وسط ناحية المقدادية (80 كلم شمال شرق بغداد)، وفقا للمصدر.

وقتل نحو ألفي شخص في هجمات بالعراق منذ أبريل/ نيسان، وهو أكبر عدد من القتلى منذ خمس سنوات إثر تصاعد العنف الذي قد يعيد البلاد إلى حرب طائفية شاملة.