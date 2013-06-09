إيران تمنع مرشحي البلديات من إلقاء كلمات بالعربية

اعتقلت السلطات الإيرانية إحدى المرشحات العربيات للمجالس البلدية بمدينة "شادكان"، والتي يطلق عليها العرب مسمى "الفلاحية"، بتهمة إلقاء كلمة لها باللغة العربية في إحدى المهرجانات الثقافية في المدينة، حسب ما جاء في موقع "التيار الوطني العربي الديمقراطي في الأحواز".

وقال مصدر مطلع لـ "العربية" من المدينة التي تقع جنوبي مدينة الأهواز العاصمة: "تم اعتقال المرشحة العربية للمجلس البلدي في مدينة الفلاحية، سناء السالمي، بعد إلقائها خطاباً باللغة العربية".

وذكر المصدر أن عناصر وزارة الأمن قامت باعتقال السالمي مساء السبت بعد انتهاء المرشحة من إلقاء كلمتها في مهرجان شعري ثقافي كبير بمناسبة ترشحها للانتخابات البلدية حضره عدد كبير من الشعراء والمثقفين والجمهور العربي في المدينة.

وحسب المصدر، فقد دام الاعتقال لعدة ساعات، ثم أفرج عن السالمي لاحقا إثر تدخل وجهاء المدينة وشيوخ القبائل والضغوط التي مارسها الأهالي. وبالمقابل أخذت السلطات منها تعهداً بعدم استخدام اللغة العربية في المهرجانات الانتخابية.

يذكر أن انتخابات المجالس البلدية والقروية تحظى بأهمية محلية قصوى في مختلف المدن والقرى الإيرانية، لاسيما في المناطق التي تقطنها القوميات غير الفارسية فبالإضافة إلى دور هذه المجالس في إدارة الشؤون المحلية فقد أصبحت وسيلة لتثبت القوميات غير الفارسية من خلالها بأنها تشكل الأغلبية في المدن التي تقطنها.

وتتزامن هذه الانتخابات مع الانتخابات الرئاسية الإيرانية المزمعة يوم الجمعة 14 يونيو/حزيران.